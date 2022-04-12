Около 130 тыс. цветов высадят в Пскове в 2022 году

На улицах Пскова в 2022 году планируют высадить около 130 тыс. цветов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В частности, до 6 мая на трех городских территориях появятся фиалки. Цветы украсят зеленую зону на улице Кузнецкой, сквер у Дома советов и пространство около памятного знака «Шталаг-372».

Заказчиком работ по цветочному оформлению выступает городская администрация, пишет «Псковская лента новостей». Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 8,137 млн рублей.

Улицы города украсят петунии, фиалки, бархатцы, крестовник, гацания, целозия, цинния, вербена и колеус.