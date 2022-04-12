Бастрыкин поручил установить подробности захвата дома престарелых в ЛНР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и установить обстоятельств захвата украинскими националистами дома престарелых в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом говорится 12 апреля в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дом престарелых в ЛНР в качестве укрытия.

«Как и в других случаях, они придерживались уже привычной тактики, используя гражданское население, в данном случае пожилых людей, в качестве живого щита», — отметили в СК России.

В здании украинские националисты оборудовали точки для стрельбы из пулеметов и противотанковыми средствами. При отходе с позиций националисты стали отступать, стреляя по зданию и находящимся в нем людям.

«В соответствии с поручением председателя СК России следствие установит подразделение ВСУ, участвовавшее в боевых действиях в районе расположения дома престарелых, а также должностных лиц, принявших решение использовать людей в качестве живого щита и открывших огонь по ним при отступлении», — заверили в СК.

Ранее во вторник СК возбудил уголовное дело по факту вербовки наемников и их участия в вооруженном конфликте против командира легиона Грузии Мамуки Мамулашвили. В действиях фигуранта выявлены признаки преступления по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

10 апреля Бастрыкин поручил установить личности украинских националистов, которые после зверских пыток убили российского военнослужащего.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом. То, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, будет решено позже, подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Решение было связано с ухудшением обстановки в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости республик.

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