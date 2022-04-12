СК РФ рассмотрит обращение об аресте имущества уехавших из России

Следственный комитет России рассмотрит обращение об аресте имущества граждан, уехавших из страны. Об этом во вторник, 12 апреля, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в ответ на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева, выступившего с такой инициативой.

«Обращение депутата об аресте имущества уехавших из России будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства», — заявила она.

Ранее Хамзаев обратился к главе ведомства Александру Бастрыкину с предложением разработать механизм по аресту имущества граждан, которые покинули Россию и находятся под уголовным преследованием за фейки о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ). Парламентарий предложил арестовывать как жилое, так и другое имущество до возвращения россиян в страну.

По мнению Хамзаева, такие люди пренебрегают национальными интересами, а также пытаются посеять панику в российском обществе.

17 марта депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил конфисковать имущество украинских олигархов в РФ, которые выступают против России и поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского. По словам депутата, всё их имущество — это следствие наживы и воровства. Вырученные от продажи средства он предложил направить на восстановление Донбасса.

Накануне Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия собственности РФ и ее резидентов на территории Украины.

Россия 24 февраля объявила о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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