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СК РФ рассмотрит обращение об аресте имущества уехавших из России

Представитель СК РФ Петренко: Следственный комитет изучит обращение об аресте имущества уехавших россиян
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Следственный комитет России рассмотрит обращение об аресте имущества граждан, уехавших из страны. Об этом во вторник, 12 апреля, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в ответ на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева, выступившего с такой инициативой.

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«Обращение депутата об аресте имущества уехавших из России будет внимательно изучено с точки зрения действующего законодательства», — заявила она.

Ранее Хамзаев обратился к главе ведомства Александру Бастрыкину с предложением разработать механизм по аресту имущества граждан, которые покинули Россию и находятся под уголовным преследованием за фейки о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ). Парламентарий предложил арестовывать как жилое, так и другое имущество до возвращения россиян в страну.

По мнению Хамзаева, такие люди пренебрегают национальными интересами, а также пытаются посеять панику в российском обществе.

17 марта депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил конфисковать имущество украинских олигархов в РФ, которые выступают против России и поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского. По словам депутата, всё их имущество — это следствие наживы и воровства. Вырученные от продажи средства он предложил направить на восстановление Донбасса.

Накануне Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия собственности РФ и ее резидентов на территории Украины.

Россия 24 февраля объявила о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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