Мишустин заявил, что в России продлят на три года действие истекающих водительских прав

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики РФ 12 апреля сообщил, что срок действия истекших водительских удостоверений продлят на три года.

«Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан, оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет», — пояснил он.

В Telegram-канале правительства отметили: изменение коснется прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, их продлят автоматически.

МВД в тот же день пояснило, что нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Также ведомство проинформировало: на один год продлены заключения Госавтоинспекции о соответствии учебно-материальной базы автошкол установленным требованиям, что направлено на сокращение административной нагрузки на бизнес.

С инициативой о продлении водительских прав выступили 6 апреля Минэкономразвития РФ и МВД РФ. Предполагалось, что такое решение поможет поддержать бизнес в условиях санкций. Продление срока действия документов затронет более 5 млн водителей по всей стране.