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Штайнмайер назвал невозможной нормализацию отношений с Россией при Путине

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Германия не сможет вернуться к нормальным отношениям с Россией пока во главе государства Владимир Путин. Об этом 12 апреля заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на брифинге в Варшаве после того как стало известно об отказе Киева принять его с визитом «из-за его тесных связей с Россией».

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По его словам, спецоперация потребует еще в течение долгого времени европейской реакции.

Он также добавил, что в данный момент ясно одно: «Возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно». Президент Германии призвал задокументировать и расследовать действия российских военных на Украине.

В тот же день на слова Штайнмайера отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала на то, что Европа и сама далека от так называемой «нормальности», потому что у них существуют и смена полов детям, десятки «гендеров», средний род человека, родитель А и родитель Б, легализация наркотиков, диктатура либерализма, неонацизм, культура отмены и виртуализация жизни.

Также в этот день Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Кроме того, российский лидер отметил, что Украина является средством для достижения целей Запада, не связанных с благополучием украинского народа.

Ранее Россия неоднократно отмечала недружественные шаги стран Запада и усиление давления, а также попытки наказать Москву за независимую политику санкциями. Так, глава МИД России Сергей Лавров еще в мае прошлого года заявлял, что Москва готова дружить с Западом только с чувством собственного достоинства. По его словам, Россия не сможет двигаться к дружбе, игнорируя собственные интересы.

Президент РФ также подчеркивал, что страна открыта к диалогу.

25 февраля в МИД Великобритании заявили, что Лондон будет добиваться полного разрушения экономики РФ.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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