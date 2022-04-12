Минобороны РФ сообщило о поражении 38 военных объектов на Украине

Российские авиационные военные поразили 38 военных объектов Украины. Об этом 12 апреля журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России ликвидировала в том числе склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также 8 районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское, Пришиб в Харьковской области.

По информации Минобороны РФ, с начала спецоперации ВС РФ ликвидировали 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установку реактивных систем залпового огня, 2063 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее 12 апреля Конашенков рассказал, что российские военные высокоточными ракетами воздушного и морского базирования уничтожили склад боеприпасов, защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе села Гавриловка Киевской области.

9 апреля в министерстве показали кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ, который был замаскирован. Он был обнаружен расчетом беспилотного летательного аппарата, после чего по нему нанесли удар высокоточным ракетным вооружением.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Решение было связано с ухудшением обстановки в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости республик.

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