Ремонт старейшей музыкальной школы Казани завершат к июню

В Казани к июню 2022 года планируют завершить капитальный ремонт старейшей музыкальной школы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет о музыкальной школе № 1 имени Чайковского. На сегодняшний день работы в ней завершены на 75%.

По словам директора учреждения Якова Туркенича, это первый крупномасштабный ремонт здания. До этого школу ни разу капитально не ремонтировали, пишет ИА «Татар-информ».

Сейчас идет процесс закупки новой мебели, музыкальных инструментов и оборудования. Основную часть инструментов уже приобрели: шесть виолончелей, 17 пианино, две блокфлейты, шесть скрипок.

После завершения ремонтных работ подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории. Там обустроят террасу для выступления юных музыкантов.