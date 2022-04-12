Джонсон и Байден условились продолжать давление на Россию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров договорились о продолжении экономического давления на Россию и прекращении зависимости Запада от нефти и газа из РФ. Об этом 12 апреля говорится в сообщении на сайте Белого дома.

«Президент Джозеф Байден – младший сегодня говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о недавнем визите премьер-министра в Украину», — отметили в Белом доме.

Лидеры подтвердили приверженность продолжению обеспечения безопасности и гуманитарной помощи Украине. Они также приветствовали продолжающееся сотрудничество с союзниками и партнерами, говорится в сообщении.

Помимо этого, обсуждалось предоставление военной помощи Киеву.

9 апреля Борис Джонсон совершил поездку на Украину и встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тогда британский премьер заявил, что Лондон будет усиливать экономическое и санкционное давление на Россию.

Также он отметил комфорт и удобство украинского поезда и украинских железных дорог во время поездки на переговоры с Зеленским. Визит Бориса Джонсона в Киев не анонсировался заранее, о нем стало известно только после того, как политик уже прибыл на Украину.

2 апреля газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что власти Великобритании намерены отправить на Украину вооружение, в том числе противокорабельные ракеты, барражирующие боеприпасы для защиты Одессы. Источник отметил, что Джонсон заверил украинского лидера, что он получит всё, что запрашивает, если это есть у Великобритании.

В тот же день Зеленский провел телефонные переговоры с Джонсоном по вопросу оказания военной помощи Киеву и новых санкций против России.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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