Корреспондент «Известий» рассказала подробности с места стрельбы в Нью-Йорке

Станция метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба, оцеплена. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает корреспондент «Известий» Юлия Петрова с места событий.

По ее словам, на месте происшествия работают более 100 полицейских, также присутствуют агенты ФБР и саперы с собаками.

По версии журналистов, злоумышленник был одет в красную куртку и противогаз. Он скрылся с места преступления, сейчас его ищет полиция.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате стрельбы на станции метро «36-я улица» в Нью-Йорке погибли пять человек и 13 получили ранения. Кроме того, по данным полиции, там было обнаружено несколько взрывчатых веществ и устройств. Отмечалось, что во время стрельбы была использована дымовая шашка.

Журнал Newsweek со ссылкой на представителя городского департамента полиции сообщил о квалификации стрельбы как теракта.

Информагентство The Associated Press со ссылкой на представителя пожарной охраны Нью-Йорка сообщило, что пожарные среагировали на сообщения о задымлении в округе Сансет-Парк и обнаружили, что несколько человек были застрелены. Также отмечалось, что были обнаружены взрывные устройства, которые не сработали.

В Сети уже появились кадры с места стрельбы. На них видно, как люди оказывают помощь пострадавшим.