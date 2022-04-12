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Правительство Белоруссии вводит ограничения на вывоз отдельных видов продовольствия

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Белоруссия ввела ограничения на вывоз отдельных видов продовольственных товаров за пределы Евразийского экономического союза (в него входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация). Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба правительства в Telegram.

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За пределы ЕАЭС можно вывозить до 1 кг сахара, соли, макаронных изделий, отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена), гречневой или пшеничной муки, до 1 л растительного масла, а также до трех банок мясных, молочных и рыбных консервов (за исключением детского питания).

Однако, отмечается в публикации, меры не распространяются на приобретенные в магазинах беспошлинной торговли на пунктах пропуска через государственную границу товары.

Предусмотрена и возможность вывоза таких продуктов без ограничений в случаях, определенных областными исполкомами.

Пресс-служба отметила, что постановление приняли в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для продажи за пределами государства.

До этого Россия ввела временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Постановления об этом 14 марта подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года. Запрет по зерновым также распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу, пишет «Газета.ру».

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