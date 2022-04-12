Правительство Белоруссии вводит ограничения на вывоз отдельных видов продовольствия
Белоруссия ввела ограничения на вывоз отдельных видов продовольственных товаров за пределы Евразийского экономического союза (в него входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация). Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба правительства в Telegram.
За пределы ЕАЭС можно вывозить до 1 кг сахара, соли, макаронных изделий, отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена), гречневой или пшеничной муки, до 1 л растительного масла, а также до трех банок мясных, молочных и рыбных консервов (за исключением детского питания).
Однако, отмечается в публикации, меры не распространяются на приобретенные в магазинах беспошлинной торговли на пунктах пропуска через государственную границу товары.
Предусмотрена и возможность вывоза таких продуктов без ограничений в случаях, определенных областными исполкомами.
Пресс-служба отметила, что постановление приняли в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для продажи за пределами государства.
До этого Россия ввела временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Постановления об этом 14 марта подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года. Запрет по зерновым также распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу, пишет «Газета.ру».