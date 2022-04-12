Эрдоган заявил о способности Турции обеспечить прогресс между РФ и Украиной

Турция способна помочь в достижении прогресса между Украиной и Россией. Об этом во вторник, 12 апреля, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

«Сегодня Турция является единственной страной, которая может поддерживать тесные отношения с обеими сторонами и обеспечить достижение конкретного прогресса путем объединения сторон», — уверен президент Турции.

27 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после переговоров российского и турецкого президентов заявил, что Анкара надеется на мирное соглашение между Москвой и Киевом.

29 марта переговоры делегаций России и Украины прошли в Стамбуле. Они длились примерно три часа. Москва фиксировала по их итогам позитивные сигналы.

Переговоры между Россией и Украиной на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

12 апреля президент России Владимир Путин указал, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. По его словам, Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию. Также Путин отметил, что для дальнейших контактов в рамках переговорного процесса лучше всего подходит площадка в Белоруссии.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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