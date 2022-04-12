Президент России Путин заявил об отходе Украины от договоренностей в Стамбуле

Украинская сторона отошла от договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле, и вернула переговоры в тупиковую ситуацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин 12 апреля в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Российский лидер отметил, что делегации на очной встрече во дворце Долмабахче в столице Турции 29 марта вышли на определенный уровень договоренностей: гарантии безопасности для Украины не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса.

«Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договорного процесса. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле», — пояснил президент.

Он заострил внимание на том, что теперь требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки договоренностей, что возвращает стороны в тупиковую ситуацию.

Комментируя слова президента РФ, представитель делегации Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры действительно проходят крайне тяжело, эмоциональный фон процесса тяжелый. Он отметил, что украинская делегация работает «исключительно в рамках, являющихся проукраинскими и прозрачными».

На прошлой неделе, 8 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут непросто, Киев отошел от стамбульских соглашений, но Москва будет добиваться того, чтобы цели контактов достигались.

Четвертый очный раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 29 марта. Они длились около трех часов. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, Москва получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Ранее очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля в Гомельской области и 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После личных встреч переговорный процесс продолжился в видеоформате.

В середине февраля из-за ухудшения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ, а 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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