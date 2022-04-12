Военный получил ранение в результате нарушения режима тишины в Карабахе

Военнослужащий непризнанной Нагорно-Карабахской Республики ранен в результате нарушения режима прекращения огня Вооруженными силами Азербайджана в Фарухе. Об этом сообщили во вторник, 12 апреля, в Минобороны России.

«За прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе населенного пункта Фурух со стороны вооруженных сил Азербайджанской Республики, в результате которого один военнослужащий вооруженных формирований Нагорного Карабаха получил ранение», — говорится в сообщении.

В настоящее время командованием миротворческого контингента во взаимодействии с представителями обеих сторон инцидент урегулирован, уточнили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщали, что 24–25 марта азербайджанские военные нанесли четыре удара с беспилотников типа «Байрактар ТБ-2» в районе населенного пункта Фурух. В непризнанной республике ввели военное положение. После переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений.

7 апреля стало известно, что премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев условились до конца апреля создать комиссию по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Также лидеры двух стран поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам. Кроме того, Пашинян должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве 19 апреля.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов.