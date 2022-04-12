В полиции Нью-Йорка раскрыли подробности стрельбы в метро

Стрельба, произошедшая в метро Нью-Йорка, не расследуется как теракт. Об этом 12 апреля заявила комиссар департамента полиции города Кичант Сьюэлл, сообщил телеканал CNN.

Она предупредила, что подозреваемый всё еще не задержан и опасен.

По ее словам, утром во вторник, когда поезд N, направляющийся на Манхэттен, находился на остановке «36-я улица», мужчина в противогазе достал из сумки канистру и открыл ее.

«Поезд начал наполняться дымом. Затем он открыл огонь, поразив несколько человек в метро и на перроне», — сказала глава полицейского департамента.

Сьюэлл описала подозреваемого как чернокожего мужчину крупного телосложения, одетого в зеленый строительный жилет и серую толстовку с капюшоном.

Ранее во вторник журнал Newsweek со ссылкой на представителя городского департамента полиции сообщил о квалификации стрельбы как теракта.

По последним данным, в результате стрельбы на станции метро «36-я улица» в Нью-Йорке пострадали 16 человек. 10 из них находятся в стабильном состоянии, состоянии пятерых оценивается как критическое.

На месте инцидента было обнаружено несколько взрывчатых веществ и устройств.