Уполномоченные по правам детей призвали YouTube к соблюдению законодательства РФ

Институт уполномоченных по правам ребенка призвал YouTube к соблюдению законодательства и прав детей. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба детского омбудсмена РФ.

«В последнее время от родителей стали поступать тревожные сигналы о том, что на популярном среди молодежи ресурсе YouTube после просмотра детского контента запускаются ролики, содержащие информацию, способную нанести вред неокрепшей психике ребенка», — говорится в сообщении.

Как отмечается, россияне оставляют детей с включенными видеороликами на видеохостинге, веря в ответственность онлайн-платформы за контент, поэтому подрыв этого доверия и попытки манипулирования сознанием детей недопустимы.

Ранее 12 апреля депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк заявил, что видеохостинг необходимо законодательно запретить в России как минимум на 10 лет. По его словам, он намерен предложить руководству Государственной думы рассмотреть соответствующий вопрос.

9 апреля Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ». Комментируя это решение, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что видеохостинг может оказаться вне закона в России. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала пользователей «быстрее сохранять контент» и переносить его с YouTube на российские платформы. Позже российские разработчики программного обеспечения Juice Development объявили о запуске сервиса по переносу YouTube-каналов в соцсеть «ВКонтакте».

На прошлой неделе, 7 апреля, Роскомнадзор решил ввести меры понуждения в отношении компании Google за несоблюдение законодательства РФ. В ведомстве подчеркнули, что принадлежащий Google видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции в Донбассе.

Также отмечалось, что с апреля 2020 года Роскомнадзор выявил около 60 случаев дискриминации со стороны YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. В том числе видеохостинг заблокировал аккаунты или контент новостных агентств Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

Блокировка YouTube российских информационных ресурсов последовала в ответ на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, которую президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуация в Донбассе, где с середины февраля участились обстрелы со стороны украинских военных.

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