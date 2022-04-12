Мишустин заявил, что в России продлят на три года действие истекающих водительских прав

Истекающий срок действия водительских удостоверений в России продлят на три года. Об этом 12 апреля говорится в распоряжении правительства России, опубликованном на его сайте.

Продление произойдет автоматически. Мера коснется прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

«Решение касается около 5 млн водительских удостоверений», — говорится в сообщении.

Постановление расширяет перечень разрешительных режимов для автоматического продления.

Как во вторник рассказал «Известиям» член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов, смысл инициативы заключается в том, чтобы снизить нагрузку на регистрационные подразделения ГИБДД и, возможно, на государственные структуры.

Он напомнил, что предложение прорабатывалось в 2021 году во время коронавирусных ограничений.

Как отмечает «Газета.Ru», распоряжение коснется ряда других разрешительных документов: отдельных санитарно-эпидемиологических заключений, диагностических карт для транспортных средств (зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов) и свидетельств о государственной регистрации племенных стад.

С инициативой о продлении водительских прав выступили 6 апреля Минэкономразвития РФ и МВД РФ. Предполагалось, что такое решение поддержит бизнес в условиях санкций. Продление срока действия документов затронет более 5 млн водителей по всей стране.