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Захарова ответила на слова президента ФРГ об условиях нормализации отношений

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 апреля отреагировала на слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что вернуться к нормальным отношениям с Россией при президентстве Владимира Путина якобы невозможно.

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«Смена пола детям, десятки «гендеров», средний род человека, родитель А и родитель Б, легализация наркотиков, диктатура либерализма, неонацизм, культура отмены, виртуализация жизни — вот это что ли «нормальность»?» — написала Захарова в Telegram.

Свое заявление Штайнмайер сделал ранее во вторник на брифинге, после того как стало известно об отказе Киева его принять «из-за его тесных связей с Россией».

Президент ФРГ намеревался посетить страну 13 апреля, но украинский лидер не стал встречаться с ним в Киеве. По словам источника, «другие политики из Евросоюза могут приезжать в столицу Украины».

Ранее Россия неоднократно отмечала недружественные шаги стран Запада и усиление давления, а также попытки наказать Москву за независимую политкику санкциями. Так, глава МИД России Сергей Лавров еще в мае прошлого года заявлял, что Москва готова дружить с Западом только с чувством собственного достоинства. По его словам, Россия не сможет двигаться к дружбе, игнорируя собственные интересы.

Президент РФ также подчеркивал, что страна открыта к диалогу. Однако российский лидер констатировал, что Запад раз за разом ищет поводы для новых санкций.

25 февраля в МИД Великобритании заявили, что Лондон будет добиваться полного разрушения экономики РФ.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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