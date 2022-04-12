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Президент ФРГ заявил о невозможности нормальных отношений с Россией при Путине

Штайнмайер считает, что «нормальные отношения» с Россией при Путине невозможны
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Вернуться к нормальным отношениям с Россией при президентстве Владимира Путина невозможно, заявил 12 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Спецоперация в Донбассе 12 апреля. Текстовая трансляция
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«Возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно», — сказал он на брифинге.

Политик также потребовал задокументировать и расследовать «российские военные преступления на Украине».

«Преступники и те, кто нес политическую ответственность, должны быть призваны к ответу», — сказал Штайнмайер.

Ранее в этот день немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительствах двух стран сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве «из-за его тесных связей с Россией».

Президент ФРГ намеревался посетить страну 13 апреля, но украинский лидер не стал встречаться с ним в Киеве. По словам источника, «другие политики из Евросоюза могут приезжать в столицу Украины».

Также во вторник Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было.

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что одна из главных задач спецоперации Москвы заключается в восстановлении границ Луганской и Донецкой Народных Республик.

15 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса. 11 марта омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова рассказала, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в республике погибли 5278 человек, в том числе 91 ребенок.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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