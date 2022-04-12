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В МИЦ «Известия» обсудят импортозамещение в химической отрасли

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15 апреля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Импортозамещение в химической отрасли РФ. Цели, результаты, инновации».

Как пандемия COVID-19 и экономические ограничения повлияли на отечественную химическую промышленность? Насколько российский химпром зависит от зарубежного оборудования и сырья? Есть ли на рынке отечественные продукты, не уступающие по качеству европейским аналогам?

Участники:

  • Николай Цурков, генеральный директор ООО «Торговый дом «ХИММЕД»;
  • Евгений Шешин, заместитель заведующего кафедрой вакуумной электроники, заведующий лабораторией вакуумной и СВЧ электроники Московского физико-технического института (МФТИ);
  • Дмитрий Сахаров, проректор по экономике и инновациям Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ).

К участию приглашены представители Министерства промышленности и торговли России.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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