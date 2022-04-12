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Корреспондент «Известий» побывал в лагере для беженцев из Рубежного

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Корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин во вторник, 12 апреля, побывал в лагере для беженцев из Рубежного в Луганской Народной Республике и пообщался с людьми, которые там оказались.

В лагере находятся в основном пожилые люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов.

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«Бьют день и ночь. Гранатометы, пулеметные очереди всю ночь. Это ужас. Мы на пятом этаже живем, перебрались на второй этаж. Окна все разбиты, одеялами позакрывали. Такой гул стоит», — рассказала Нелли Щербак, которая добиралась в лагерь под обстрелами, взяв с собой лишь пакет с лекарствами.

Другая жительница Рубежного, Людмила Тютюник, рассказала о расстреле ВСУ женщины и ребенка.

«Украинские ВСУ наших с Рубежного убили — мальчика и женщину, которые эвакуировались. Просто расстреливали, чтобы ими прикрываться», — заявила она.

Пенсионерка Надежда Киригирия рассказала, как полтора месяца провела в подвале, скрываясь от обстрелов украинских военных.

«Вчера приехала из подвала, я как бомжиха. Полтора месяца была там. Сын там остался, чтобы приглядеть за квартирой. Мародерство полным ходом. Приехал автобус, 30 человек посадили. Окна повылетали, дома разбитые. У нас женщину убило, мы выкопали яму в метр, тряпками обернули и закопали ее, всё под обстрелами», — сообщила женщина.

Ранее в этот день представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о тяжелой гуманитарной ситуации в Рубежном. По его словам, в населенном пункте ведется плановая боевая работа, есть уже ряд продвижений. Работа ведется сложно, поскольку вооруженные формирования Украины прикрываются мирным населением как живым щитом.

В ЛНР уже сообщали о невозможности эвакуировать мирных жителей из города Рубежное 5 апреля. Тогда представитель Народной милиции уточнил, что после подрыва украинскими военными цистерны с химикатами обстрелы усилились многократно.

В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республик сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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