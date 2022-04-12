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Немецкие фермеры пожаловались на рост цен на удобрения и топливо

Немецкие фермеры пожаловались на рост цен на удобрения и топливо из-за ситуации на Украине
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Фермеры Германии пожаловались на увеличение затрат на производство сельскохозяйственной продукции и рост цен на дизельное топливо на фоне обострения ситуации на Украине и антироссийских санкций. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает видеоагентство Ruptly.

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Как рассказали агентству производители спаржи и овощей в так называемом немецком районе Кноблаухсланд недалеко от Нюрнберга, их доходы значительно снизились из-за увеличения затрат на производстве, что сказывается и на покупателях.

«От картонной упаковки до дизельного топлива и всей логистики — для нас всё становится дороже, и, конечно, мы должны стараться перераспределять дополнительные расходы между конечными потребителями», — сказал фермер Петер Хофлер.

По словам начальника районного сельскохозяйственного управления Герда Дулла, серьезные проблемы на фермах возникли из-за дефицита азота, так как без него обеспечить высокую урожайность достаточно сложно. Эскалация конфликта привела к его дефициту и росту цен, поскольку ключевые производители удобрений — Россия и Украина, подчеркнул фермер.

Ранее, в конце марта, немецкая ассоциация фермеров сообщила о беспрецедентном скачке цен на продукты. Сельское хозяйство, а также вся пищевая цепочка столкнулись с огромным ростом затрат, особенно в области энергии, топлива, удобрений и логистики. При этом отмечалось, что рост цен на сельскохозяйственную продукцию начался еще до событий на Украине. В январе они поднялись на 21,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Прирост к декабрю составил 1,7%.

Также в конце прошлого месяца журнал Spiegel написал, что в ФРГ практически остановились поставки подсолнечного масла. Немецкие покупатели, опасаясь дальнейшего роста цен, стараются запастись товарами долгого хранения, например мукой и макаронами.

Новые санкции Запада последовали в ответ на начатую 24 февраля специальную военную операцию России по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись банковского сектора, сферы высоких технологий и энергетики. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что подобные решения бьют прежде всего по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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