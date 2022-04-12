Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана

Президент РФ Владимир Путин 12 апреля поздравил Шахбаза Шарифа с назначением на пост премьер-министра Пакистана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин Шариф, примите искренние поздравления по случаю избрания на пост премьер-министра Исламской Республики Пакистан», — говорится в телеграмме.

Российский лидер выразил надежду на дальнейший дружественный и конструктивный характер отношений двух стран.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-пакистанского сотрудничества, партнерского взаимодействия в сферах афганского урегулирования и противостояния международному терроризму», — указал Путин.

11 апреля лидер партии «Пакистанская мусульманская лига» Шахбаз Шариф был избран 23-м премьер-министром Пакистана. За его кандидатуру было отдано 174 из 342 голосов в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента).

Предшественник Шарифа Имран Хан был смещен с должности 10 апреля в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция Пакистана инициировала процедуру, обвинив Хана в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.