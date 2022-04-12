ОК представили пользователей в образах известных космонавтов с помощью deepfake-технологий

К 12 апреля социальная сеть «Одноклассники» предлагает пользователям «примерить» образ космонавта с помощью deepfake-технологий. Для этого ОК сгенерировали более 180 млн персональных изображений, которыми пользователи смогут поделиться со своими друзьями и подписчиками.

ОК первыми среди российских массовых сервисов запустили технологию, которая позволяет органически интегрировать лицо пользователя с помощью нейронных сетей в исходный объект: фото, видео или GIF-анимацию.

Пользователи в один клик смогут перевоплотиться в образы космонавтов и поделиться понравившимися образами в своей ленте новостей в Android-приложении ОК. В дальнейшем функция обработки изображения с помощью нейронных сетей появится на других платформах.

Для каждого пользователя ОК создали несколько различных образов из редких архивных фотографий космонавтов и современных изображений космической тематики. В качестве исходных изображений соцсеть использовала черно-белые фотографии известных советских и российских космонавтов из архива Музея космонавтики.

С помощью нейросети от Почты Mail.ru фотографии были предварительно раскрашены, а качество самих изображений улучшено. При публикации изображения в ленте новостей под ним появится также ссылка на официальную группу Музея космонавтики в ОК, где можно будет почитать разнообразные образовательные материалы ко Дню космонавтики.

Суммарно ОК сгенерировали более 180 млн различных образов пользователей менее чем за четыре дня. Все изображения были сгенерированы на процессорах CPU благодаря специальной системе утилизации ресурсов, разработанной соцсетью специально для работы технологии.

ОК активно развивают инструменты «умной» обработки пользовательского мультимедийного контента и рекомендательных систем на базе системы распознавания объектов на изображениях, в основе которых – технологии машинного обучения и компьютерного зрения. Ранее соцсеть запустила сервис на базе deepfake-технологий для персональных новогодних поздравлений. С помощью технологии сервиса ОК планируют улучшить пользовательский опыт, повысить качество и разнообразие публикуемого контента.