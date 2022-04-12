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Мишустин заявил, что в России продлят на три года действие истекающих водительских прав

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В России продлят на три года действие истекающих водительских прав. Об этом 12 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан, оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет», — сказал он на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России.

В Telegram-канале правительства РФ, в свою очередь, пояснили, что изменение коснется прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Их продлят автоматически.

С инициативой о продлении водительских прав выступили 6 апреля Минэкономразвития РФ и МВД РФ. Предполагалось, что такое решение поможет поддержать бизнес в условиях санкций. Продление срока действия документов затронет более 5 млн водителей по всей стране.

11 апреля стало известно, что в РФ россияне стали реже сдавать экзамен на водительские права с первого раза. Согласно данным Госавтоинспекции, ГИБДД России за 2021 год провела 7,7 млн экзаменов на водительские права, из них 3,4 млн человек сдавали теорию и 4,3 млн — практику. По сравнению с показателями 2020 года число водителей, успешно сдавших теоретический и практический экзамены на права с первого раза, сократилось на 4 и 14% соответственно.

Все автовладельцы должны заменять водительское удостоверение каждые десять лет. Это можно сделать раньше, если человек потерял документ либо изменилось его состояние здоровья или фамилия. Пересдавать экзамены при этом не требуется. Если у водителя удостоверение международного формата, то обновлять его следует каждые три года.

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