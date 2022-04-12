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Цены и расписание работы изменят в новом сезоне в Петергофе

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Летний сезон в государственном музее-заповеднике «Петергоф» открывается в следующую субботу, 23 апреля. Фонтаны в Нижнем парке будут работать каждый день вплоть до 16 октября. Парки Нижний, Александрия и Ораниенбаум в этот период будут открыты ежедневно с 9:00 до 20:00.

Для посетителей Александрии и Ориниенбаума вводятся «бесплатные часы» с 18:00 до 19:30, а действие абонементов распространят на граждан не только России, но и стран ЕАЭС. Посетители с 14 до 22 лет имеют право оплатить входные билеты «Пушкинской картой». Впервые с начала пандемии в Петергофе откроют все музеи, за исключением тех, где идут реставрационные работы.

Входной билет в Нижний парк для взрослых будет стоить 600 рублей, а для школьников — 450 рублей, и столько же — в Большой петергофский дворец, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что на базе кинотеатра «Аврора» в Петергофе создадут центр культуры. В стенах исторического здания заработают клубы по интересам, будут проходить выставки, театрализованные представления и концерты.

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