Инфекционист рассказал о вакцине для профилактики ротавируса у детей

Врач-инфекционист Иван Коновалов во вторник, 12 апреля, рассказал «Известиям» о вакцине для профилактики ротавируса у детей, которую планируют разработать российские ученые.

Ранее в этот день Роспотребнадзор сообщил, что сотрудники Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии приступили к работе над вакциной. Также в ведомстве уточнили, что на сегодняшний день применяют зарубежные ротавирусные вакцины: «РотаТек» и «Ротарикс».

Как уточнил врач, ротавирусная инфекция особенно распространена среди детей первого года жизни. Это объясняет то, что пока не существует таких вакцин для взрослых.

«Да, у нас используется вакцина «Ротатек» иностранного производства. Причем используется только у детей первого года жизни. Более того, производитель ограничивает ее введение, если ребенка не начали прививать позже 12 недель. То есть вакцинированные должно происходить не позже 12 недель жизни. Связано это с тем, что с 3-4 месячного возраста у детей чаще возникает инвагинация кишки — серьезная болезнь», — объяснил Коновалов.

По его словам, технология, на которой построена зарубежная вакцина, — рекомбинантный вирус, то есть это не живые ослабленные вируса, а измененные частицы, которые не могут инфицировать человека, потому что имеют в своем составе ряд черт ротавируса свиней.

«Перспективное появление инактивированной отечественной ротавирусной вакцины позволит не только использовать ее у лиц широкого круга, включая иммунодефицитных и ВИЧ-инфицированных, но и ускорит возможность внедрения массовой вакцинопрофилактики ротавирусной инфекции в Национальный календарь профилактических прививок России», — заключил Коновалов.

Ранее, 24 марта, в Пскове зафиксировали вспышку заболеваемости кишечными инфекциями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, число пациентов превысило среднемноголетние значения сначала на 10,9%, а потом на 22%.

25 января 17 детей и один воспитатель частного детского сада в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с признаками ротавируса.