Прямой эфир
Мир
СМИ узнали об отказе Зеленского принять в Киеве Штайнмайера
Экономика
В ФРГ подготовили законопроект о национализации энергокомпаний
Политика
В ГД заявили о планах США и НАТО превратить Украину в плацдарм для борьбы с РФ
Мир
Макрон поддержал идею увеличить президентский срок во Франции до 7 лет
Мир
МИД РФ обвинил Запад в поощрении провокаций националистов против мирных граждан
Мир
Лукашенко назвал события в Буче спецоперацией Великобритании
Общество
Граждане Украины, ДНР и ЛНР могут получить вид на жительство в РФ по истекшему паспорту
Политика
В Госдуме указали на превращение Евросоюза в инструмент НАТО
Мир
Всемирный банк приготовил Украине помощь на $1,5 млрд
Экономика
Закупочная цена газа для Молдавии в апреле вырастет до $1193 за тысячу кубов
Мир
В США годовая инфляция достигла максимума за 40 лет

Инфекционист рассказал о вакцине для профилактики ротавируса у детей

Инфекционист Коновалов рассказал о вакцине для профилактики ротавируса у детей
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-инфекционист Иван Коновалов во вторник, 12 апреля, рассказал «Известиям» о вакцине для профилактики ротавируса у детей, которую планируют разработать российские ученые.

Родовой строй: программа найдет общие мутации у возбудителей инфекций
Позволит ли это эффективнее противостоять болезнетворным бактериям

Ранее в этот день Роспотребнадзор сообщил, что сотрудники Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии приступили к работе над вакциной. Также в ведомстве уточнили, что на сегодняшний день применяют зарубежные ротавирусные вакцины: «РотаТек» и «Ротарикс».

Как уточнил врач, ротавирусная инфекция особенно распространена среди детей первого года жизни. Это объясняет то, что пока не существует таких вакцин для взрослых.

«Да, у нас используется вакцина «Ротатек» иностранного производства. Причем используется только у детей первого года жизни. Более того, производитель ограничивает ее введение, если ребенка не начали прививать позже 12 недель. То есть вакцинированные должно происходить не позже 12 недель жизни. Связано это с тем, что с 3-4 месячного возраста у детей чаще возникает инвагинация кишки — серьезная болезнь», — объяснил Коновалов.

По его словам, технология, на которой построена зарубежная вакцина, — рекомбинантный вирус, то есть это не живые ослабленные вируса, а измененные частицы, которые не могут инфицировать человека, потому что имеют в своем составе ряд черт ротавируса свиней.

«Перспективное появление инактивированной отечественной ротавирусной вакцины позволит не только использовать ее у лиц широкого круга, включая иммунодефицитных и ВИЧ-инфицированных, но и ускорит возможность внедрения массовой вакцинопрофилактики ротавирусной инфекции в Национальный календарь профилактических прививок России», — заключил Коновалов.

Ранее, 24 марта, в Пскове зафиксировали вспышку заболеваемости кишечными инфекциями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, число пациентов превысило среднемноголетние значения сначала на 10,9%, а потом на 22%.

25 января 17 детей и один воспитатель частного детского сада в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с признаками ротавируса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022