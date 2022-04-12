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СМИ сообщили о расследовании стрельбы в метро Нью-Йорка как теракта

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Правоохранительные органы расследуют стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт. Об этом 12 апреля сообщил журнал Newsweek со ссылкой на представителя городского департамента полиции .

По предварительным данным, все еще находящийся на свободе подозреваемый — чернокожий мужчина. Когда он сел в поезд, завязалась ссора, за которой последовал взрыв дымовой шашки. Поезд продолжил движение до следующей остановки, где разразилась стрельба, в результате которой пострадали люди.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате стрельбы на станции метро «36-я улица» в Нью-Йорке погибли пять человек и 13 получили ранения. Кроме того, по данным полиции, там было обнаружено несколько взрывчатых веществ и устройств. Отмечалось, что во время стрельбы была использована дымовая шашка.

В Сети уже появились кадры с места стрельбы. На них видно, как люди оказывают помощь пострадавшим.

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