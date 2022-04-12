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Путин заявил, что спецоперация по защите Донбасса идет по плану

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Специальная операция по защите Донбасса, начатая 24 февраля, идет по плану, изначально предложенному Генеральным штабом Вооруженных сил РФ. Об этом заявил во вторник, 12 апреля, президент России Владимир Путин.

Спецоперация в Донбассе 12 апреля. Текстовая трансляция
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«Ход специальной военной операции идет по плану. Я смотрю внимательно за дискуссией в обществе, мы ничего не должны закрывать от общественности. Должны освещать эту боевую работу объективно», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области.

По словам главы государства, спецоперация проводится «ритмично и спокойно», чтобы минимизировать потери.

На вопрос журналистов, можно ли ускорить ход военной операции, Путин ответил, что сроки окончания спецоперации в Донбассе зависят от интенсивности боевых действий. Главная задача российской армии — достичь все поставленные цели и минимизировать потери, добавил президент.

Он подчеркнул, что российские Воздушно-космические силы действуют мужественно, эффективно и результативно, выполняя поставленные перед ними задачи. При этом Путин назвал происходящее на Украине — трагедией, отметив, что никакого выбора у России не было. Глава государства напомнил, что цель спецоперации — оказание помощи людям, проживающим в Донбассе, которые чувствуют свою неразрывную связь с Россией и которые в течение восьми лет подвергались геноциду.

Также президент отметил, что внимательно следит за дискуссиями в России и за рубежом по теме происходящего на Украине.

Как сообщил 7 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News, Россия надеется, что спецоперация по защите Донбасса завершится в обозримом будущем путем переговоров между российской и украинской делегацией. Однако это, по его словам, будет зависеть «от последовательности украинской позиции и в какой степени Киев будет готов пойти на условия России».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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