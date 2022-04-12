Путин заявил, что спецоперация по защите Донбасса идет по плану

Специальная операция по защите Донбасса, начатая 24 февраля, идет по плану, изначально предложенному Генеральным штабом Вооруженных сил РФ. Об этом заявил во вторник, 12 апреля, президент России Владимир Путин.

«Ход специальной военной операции идет по плану. Я смотрю внимательно за дискуссией в обществе, мы ничего не должны закрывать от общественности. Должны освещать эту боевую работу объективно», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области.

По словам главы государства, спецоперация проводится «ритмично и спокойно», чтобы минимизировать потери.

На вопрос журналистов, можно ли ускорить ход военной операции, Путин ответил, что сроки окончания спецоперации в Донбассе зависят от интенсивности боевых действий. Главная задача российской армии — достичь все поставленные цели и минимизировать потери, добавил президент.

Он подчеркнул, что российские Воздушно-космические силы действуют мужественно, эффективно и результативно, выполняя поставленные перед ними задачи. При этом Путин назвал происходящее на Украине — трагедией, отметив, что никакого выбора у России не было. Глава государства напомнил, что цель спецоперации — оказание помощи людям, проживающим в Донбассе, которые чувствуют свою неразрывную связь с Россией и которые в течение восьми лет подвергались геноциду.

Также президент отметил, что внимательно следит за дискуссиями в России и за рубежом по теме происходящего на Украине.

Как сообщил 7 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News, Россия надеется, что спецоперация по защите Донбасса завершится в обозримом будущем путем переговоров между российской и украинской делегацией. Однако это, по его словам, будет зависеть «от последовательности украинской позиции и в какой степени Киев будет готов пойти на условия России».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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