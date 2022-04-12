WSJ рассказал о неготовности Европы терпеть издержки из-за санкций против РФ

Рост цен на продовольствие, топливо и увеличение стоимости коммунальных услуг проверяют на прочность готовность жителей Европы поддерживать санкции в отношении России, пишет The Wall Street Journal 12 апреля.

«Мрачное настроение вызывает вопросы о том, насколько европейские избиратели готовы терпеть экономические издержки того, что, похоже, перерастет в затяжную конфронтацию с Россией», — написало издание.

Автор статьи указывает, что в странах Европы на фоне стагнации зарплат и увеличении цен возникают протесты. Отмечается, что цены на энергоносители в марте выросли на 12,5% по сравнению с февралем и были на 44,7% выше, чем годом ранее. При этом уточняется, что на Россию приходится около 40% импорта природного газа в ЕС, который является ключевым источником энергии. Также цены на продовольствие в европейских государствах увеличились на 0,9% в марте и на 5% по сравнению с 2021-м.

По мнению автора издания, экономические проблемы дают возможность партиям, остающимся в оппозиции в большинстве стран Европы, переориентировать свое общественное послание.

Так, кампания кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен была сосредоточена на экономических последствиях растущей инфляции.

«Она проводила митинги в небольших сельских городках, обещая снизить налоги на топливо и другие предметы первой необходимости и дать предприятиям стимулы для повышения заработной платы. В отличие от этого, советники президента Эммануэля Макрона заявили, что лидер был слишком занят звонками президенту Байдену и Владимиру Путину», — говорится в статье.

При этом отмечается, что некоторые лидеры правых в других странах Европы поддержали подход Ле Пен. Например, Маттео Сальвини, лидер итальянской антииммигрантской партии «Лига», выступает с темами о налогах и экономике.

Ранее 12 апреля издание «The New York Times» со ссылкой на Бюро статистики труда сообщило о росте потребительских цены в США на 8,5% к концу марта. Это самый высокий уровень инфляции с 1981 года.

Накануне британский Центр исследований экономики и бизнеса опубликовал данные, согласно которым Великобритания рискует столкнуться с самым сильным падением уровня жизни с 1950-х годов вследствие антироссийских санкций, которые способствуют росту цен на энергоносители. Так, специалисты прогнозируют, что доходы британцев по итогам года упадут на 3% (по сравнению с 2021-м) в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции. Аналитики полагают, что безработица в королевстве к концу 2022 года поднимется до 4,6%, по сравнению с его текущим уровнем в 3,9%.