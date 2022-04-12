Путин заявил об отходе Киева от стамбульских договоренностей

Украина отошла от стамбульских договоренностей. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин 12 апреля в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

«Украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле: Теперь уже требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для всех нас ситуацию», — пояснил президент.

Он уточнил, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах днем ранее.

Также в ходе пресс-конференции президент прокомментировал ситуацию в украинском городе Буча. Он напомнил, что в Сирии устраивали похожие провокации, обвиняя в применении химического оружия президента страны Башара Асада. Потом, сказал Путин, выяснилось, что это фейк, такой же фейк организовали и в Буче.

Ранее в этот день российский лидер отметил, что белорусская площадка подходит для дальнейших контактов в рамках переговоров России и Украины. Президент обратил внимание на то, что начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря усилиям Лукашенко. Помимо этого, глава государства выразил уверенность в том, что цели спецоперации будут достигнуты.

8 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут непросто, но Москва будет добиваться того, чтобы цели этих контактов достигались. Также он прокомментировал новый проект соглашений Киева с Москвой, отметив, что документ, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений.

До этого, 29 марта, в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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