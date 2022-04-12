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Появились кадры с места стрельбы в метро Нью-Йорка

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В Сети появились кадры с места стрельбы в метро Нью-Йорка, в результате которой пять человек погибли и 13 получили ранения.

На кадрах видно, как люди оказывают помощь пострадавшим.

О стрельбе на станции метро 36th Street стало известно ранее в этот день.

Информагентство The Associated Press со ссылкой на представителя пожарной охраны Нью-Йорка сообщило, что пожарные среагировали на сообщения о задымлении в округе Сансет-Парк и обнаружили, что несколько человек были застрелены. Также отмечалось, что были обнаружены взрывные устройства, которые не сработали.

Американская газета The New York Times сообщила о задымлении внутри станции. Издание отмечало, что выстрелы были слышны приблизительно в 8:30 утра по местному времени, в час пик. Во время стрельбы была использована дымовая шашка.

Позже журнал Newsweek со ссылкой на источники сообщил, что полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт.

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