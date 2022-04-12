Весенняя охота открывается в Ленинградской области

С субботы, 16 апреля, в Ленинградской области стартует сезон весенней охоты. В этот период в регионе разрешено охотиться на глухаря, тетерева, уток, гусей и вальдшнепа.

Телеканал «78» со ссылкой на региональный комитет по животному миру пишет, что перед открытием сезона охотники должны ознакомиться со списком видов, занесенных в Красную книгу. За их добычу предусмотрены административная и уголовная ответственности.

Весенняя охота будет продолжаться с третьей субботы апреля в течение 10 дней в Гатчинском, Волосовском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, Сланцевском, Тосненском и Киришском районах. С четвертой субботц апреля и в течение 10 дней можно будет охотиться в Волховском, Всеволожском, Выборгском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорожском, Приозерском, Тихвинском, Бокситогорском районах. С подсадной уткой охота возможна на протяжении 30 дней с даты открытия в каждой зоне.

Действуют ограничения, связанные со временем суток. В частности, на вальдшнепа в весенний период нельзя охотиться утром. Кроме того, весной запрещен вариант охоты «c подхода» на всю дичь, кроме глухаря.

В конце октября — начале ноября 2021 года в деревне Конново Усть-Лужской волости Ленинградской области были замечены несколько медведей. Сначала животные разоряли небольшие пасеки, а затем начали уничтожать сараи, гаражи, заборы, калитки.