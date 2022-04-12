В отрасли спрогнозировали отсутствие дефицита сантехники в России

Производители и поставщики сантехники в настоящее время ищут других поставщиков сырья, в том числе в России и Китае, перестраивают производственные линии под другое сырье, и дефицита для конечного потребителя не ожидается. Об этом заявил «Известиям» председатель Ассоциации производителей и поставщиков сантехники (АППСан) Игорь Георги во вторник, 12 апреля.

Ранее в этот же день «Коммерсант» со ссылкой на два источника в крупных торгоых сетях писал, что в России начались перебои с поставками сантехники, магазины распродают запасы со складов, а нехватка товаров станет заметна в течение двух месяцев. О проблемах с логистикой также рассказали в ряде торговх сетей, продающих сантехнику. Отмечалось, что заменить керамику западного производства могли бы российские производители, но 90% белого каолина, из которого их делают, поставлялось из Луганска. Похожая ситуация сложилась и с кафельной плиткой. Указывалось, что доставка материалов из Китая будет стоить в несколько раз дороже из-за логистики.

Также сообщалось о грядущих проблемах с ассортиментом строительных и отделочных материалов, строительной химии, инструментов и инженерного оборудования.

В Минпромторге газете рассказали, что Россия наращивает производство керамической сантехники, поэтому дефицита в этом сегменте не будет. В январе–феврале этого года было выпущено 2,4 млн единиц продукции, доля импорта в первый месяц года составила 13%.

По словам Георги, на рынке сантехники много сегментов и в каждом из них ситуация отличается. Если взять такой сегмент, как санитарная керамика, то здесь как раз много заводов на территории России, которые производят и унитазы, и раковины. Также есть фирмы, которые импортируют в РФ этот сегмент из Китая. Российские и зарубежные компании, производящие такую керамику в России, сейчас испытывают сложности с поставками сырья, потому что еще с советских времен белая глина, каолин, ввозилась из Украины и все производственные мощности были настроены под нее. Из-за этого у производства, расположенного на территории России, сейчас могут быть перебои, в связи с тем что они перестраиваются под другое сырье. Чтобы наладить поставки глины из других мест, потребуется примерно два-три месяца, полагает эксперт.

Однако на рынке достаточно компаний, которые производят санитарную керамику в других странах, в том числе в КНР, поэтому данная категория не пропадет с рынка, сказал он.

Говоря о смесителях, председатель АППСан отметил, что почти все они производятся за рубежом и импортируются в РФ — в основном, из Китая. В связи с этим антироссийские санкции стран Европы США не повлияют на торговлю Москвы с Пекином, если российско-китайские отношения будут нормально развиваться.

«Смесители в основном делают из латунных сплавов, медь у нас подорожала с начала года на 6%, цинк у нас подорожал на 20%. Плюс есть определенные логистические сложности сейчас, увеличивается нагрузка на дальневосточные порты. Однозначно, что будет удорожание продукции, которое не связано с санкциями, оно связано с логистикой и ростом цен на сырье», — рассказал Георги.

Специалист добавил, что производители акриловых ванн рассказали ему, что были некоторые сложности с поставками ряда химкомпонентов для этой продукции, которые закупались в Европе. Сейчас их будут закупать в том числе в КНР, что может привести даже к снижению цен на эту продукцию.

Эксперт отметил, что, например, польский производитель сантехники и керамики Cersanit имеет несколько заводов в России и экспортирует произведенную здесь некоторую продукцию в другие страны. Также есть марки Roca, Ideal Standard, Grohe. Все они не приостанавливали работу с РФ. Георги подчеркнул, что в ассоциации не видят массового ухода иностранных компаний с рынка сантехники.

Директор по планированию и снабжению производителя сантехнических модулей Modulbau Ксения Мишукова рассказала «Известиям», что строительная отрасль зависима от импорта в массовом сегменте не более чем на 10–15%, в бизнес-классе и премиум-сегментах — не менее чем на 50%.

«В целом, глобального дефицита нет. Есть вопросы по цепочкам поставок, в том числе и внутри страны, и валютным колебаниям, из-за которых в меньшей степени производители, в большей — дистрибуторы повышают цены или приостанавливают отгрузки до момента, когда понимают перспективу», — сказала она, добавив, что цепочки поставок пересматриваются ежедневно.

Среди товаров, которым может грозить дефицит, Мишукова назвала санфаянс, оцинковку, полипропилен, запчасти для оборудования и техники. Говоря о строительном рынке, она указала на дефицит производителей лакокрасочных материалов с хорошим уровнем укрывистости, производства деталей и запасных частей, различных химических добавок, которые идут в составе многих смесей, в том числе строительных. Это так называемый виртуальный дефицит, то есть привезти можно, но дороже, подчеркнула она.

Кроме того, ожидается плановый дефицит по запорной арматуре и фитингам, заключила специалист.

Как заявил «Известиям» 5 апреля председатель Комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов, технологий и промышленного строительства Общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев, если ряд стран Запада запретит импорт цемента из России, это не скажется ни на производителях этого стройматериала, ни на отрасли в целом.

Отмечалось, что РФ экспортировала очень мало цемента. По данным аналитической компании CMPRO, в 2021 году в России произвели более 60 млн т цемента, а экспортировали было 80 тыс. т — это чуть больше 0,1%, отметил Ручьев. Еще 1,1 млн т поставили в страны таможенного союза — Казахстан и Белоруссию. Таким образом, всего из РФ вывезли менее 2% этого стройматериала.

Новые санкции против России были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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