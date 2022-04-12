20 апреля пройдет пресс-конференция об управлении в НКО

20 апреля в Общественной палате Российской Федерации Ассоциация менеджеров проводит конференцию «Управление в НКО: эффективная работа в эпоху перемен».

Время проведения: 10:30–18:00 место проведения: Москва, Миусская площадь, 7, стр. 1, Общественная палата Российской Федерации

За тридцать лет существования российский некоммерческий сектор накопил значительный опыт, в том числе, противостояния кризисам — экономическим, социальным, кризисам доверия. Каждый раз НКО приходилось адаптироваться к новым условиям, перестраивая стратегии и внутренние процессы. Те, кому это удавалось, как правило, выходили на новый виток развития, обогащались новым инструментарием. Так, период пандемии ускорил внедрение цифровизации. Вызовы 2022 предлагают абсолютно непривычный сценарий всему третьему сектору.

На какие вызовы придется отвечать НКО в условиях неопределенности?

Как реагировать на нынешний экономический кризис?

За счет чего создается устойчивость сектора?

Какие меры поддержки со стороны государства и общества необходимы НКО в период турбулентности?

Особенности кризисного реагирования корпоративных фондов?

Опытом антикризисных действий и форматом помощи на управленческом уровне в рамках четырех треков поделятся руководители НКО и топ-менеджеры ведущих российских компаний.

Программа

10.30-11.00 — регистрация

11.00-12.30 — параллельные секции:

I. Трек «Law и этика»: правовые риски управления, финансовая и нефинансовая отчетность; юридическое сопровождение репутационных рисков, защита деловой репутации.

II. Трек HR: кадровые стандарты для некоммерческого сектора, профессиональное обучение для НКО, новые каналы поиска персонала, выгорание и мотивация.

12.30-13.00 — перерыв

13.00–14.30 Пленарная дискуссия: Как НКО меняют общую картину бизнеса в стране, какие задачи помогают решать, чего не хватает для признания некоммерческого сектора серьезным игроком.

Спикеры:

Валерий Федоров, генеральный директор, ВЦИОМ;

Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям, «Металлоинвест»;

Оксана Косаченко, президент, БФ «Система»;

Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссия по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО;

Мария Морозова, генеральный директор, Фонд Елены и Геннадия Тимченко;

Елена Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, правительство Москвы.

14.30–15.30 обед

15.30–17.00 Параллельные секции

III. Трек «Цифровизация»: актуальные цифровые платформы и инструменты, коллаборация НКО и IT-компаний; региональный аспект виртуального пространства.

IV. Трек PR: кризисное взаимодействие со всеми целевыми аудиториями, как выбрать эффективные каналы коммуникации, новые коммуникативные стратегии, как сформировать мнение о фондах как о равноценных партнерах с бизнесом и СМИ.