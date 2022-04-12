Крупный природный пожар под Омском удалось локализовать

Под Омском удалось локализовать крупный природный пожар, который грозил перекинуться на дома в дачном поселке. В данный момент спасатели ликвидируют возгорание.

Пожар произошел на Левом берегу города. В районе улицы Рокоссовского загорелись камыши. Очевидцы рассказали ИА «Город55», что местность горит каждый год, но такого масштабного возгорания еще не было. Пламя остановилось в нескольких метрах от дачного поселка.

ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на ГУ МЧС по региону пишет, что в ликвидации возгорания задействованы более 40 человек и восемь единиц спецтехники. Сначала с огнем боролись 15 спасателей и три машины, но из-за ухудшения ситуации группировку подразделений пришлось увеличить. Пожар локализовали на площади 4 га.

Пожароопасный сезон в Омской области был открыт с понедельника, 11 апреля, в Омском, Исилькульском, Кормиловском, Полтавском, Москаленском и Называевском районах. Первые возгорания система «ИСДМ-Рослесхоз» начали фиксировать еще на прошлой неделе, но в понедельник в Омском и Кормиловском районах огонь перешел на леса.