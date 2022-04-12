Путин назвал происходящее на Украине трагедией

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию на Украине трагедией, но отметил, что выбора действовать по-другому России не оставили. Заявление об этом глава государства сделал 12 апреля в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«То, что происходит на Украине, — это трагедия, но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и всё», — заявил Путин.

Президент также отметил, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. По его словам, украинская сторона отошла от стамбульских договоренностей и переговоры вернулись в тупиковую ситуацию.

Путин подчеркнул, что белорусская площадка подходит для дальнейших контактов в рамках переговоров России и Украины. Президент обратил внимание на то, что начать прямой диалог с украинской стороной во многом стало возможно благодаря усилиям Лукашенко. Помимо этого, глава государства выразил уверенность в том, что цели спецоперации будут достигнуты.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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