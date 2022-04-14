Консерватория отметит 150-летие Рахманинова серией абонементов

Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского отметит 150-летие Сергея Рахманинова серией абонементов.

Акцентом абонементов нового сезона станет 150-летие Сергея Рахманинова — пианиста, композитора, дирижера, воспитанника Московской консерватории. Будут исполнены практически все его произведения в симфонических и камерных программах. Сольные фортепианные сочинения в Большом и Малом залах сыграют Константин Емельянов, Алексей Мельников, Владимир Овчинников, Арсений Тарасевич-Николаев, Юрий Фаворин; романсам Рахманинова посвящен отдельный абонемент, в котором примут участие известные певцы — солисты московских оперных театров: Василий Ладюк, Игорь Головатенко, Олег Долгов, Михаил Гужов, Олег Кулько, Елена Гусева, Лилия Гайсина, Любовь Петрова, Ксения Дудникова, Ирина Долженко. Не останутся без внимания и камерные опусы — трио, сонаты, пьесы. Их исполнят «Брамс-трио», Квартет имени Д. Ойстраха, Александр Тростянский (скрипка) и другие.

Абонементы Московской консерватории всегда представляли, прежде всего, российских артистов, свои лучшие творческие силы, и сегодня мы продолжаем развивать заложенные ранее традиции. Приглашая на концерты в исторические залы Московской консерватории, Консерватория дарит встречи с высокой классикой, с корифеями наших дней и молодыми талантами, которыми так богата Россия.

Рахманиновские концерты с оркестром прозвучат в интерпретации мастеров. Михаил Воскресенский, Элисо Вирсаладзе, Николай Луганский выступят в абонементе Большого зала консерватории с Концертным симфоническим оркестром под управлением Анатолия Левина. Второй оркестровый абонемент — с участием трех симфонических коллективов МГК — представит искусство молодых дирижеров Московской консерватории, а достижения юных лауреатов можно будет оценить, посетив концерты абонемента «Московская консерватория и Д. Мацуев представляют новые имена». Аналогичные серии концертов пройдут в камерных залах, где профессора Эдуард Грач, Михаил Воскресенский репрезентируют своих лучших воспитанников. А в абонементе, посвященном Сергею Доренскому, его ученики разных лет выйдут почтить память Учителя.

Меломанов ждут абонементы органной, вокальной, инструментальной музыки всех жанров с яркими солистами, а также персональные абонементы Камерного оркестра МГК под управлением Феликса Коробова, Квартета имени Бородина, Александра Князева (И.С. Бах. «Музыкальная библия»). Учтены интересы любителей джаза, духовой музыки, фольклора. И конечно, как всегда, россыпь программ для девчонок, мальчишек и их родителей. В Большом зале это четыре концерта, объединенные темой «Сказочная музыка (по мотивам музыкальных сказок)», в камерных залах — полюбившиеся семейной аудитории абонементы «Путешествие в страну «Органию» и «Что таится в музыке».