Финансовый аналитик допустил дефолты во многих странах

Многие страны могут оказаться на грани дефолта из-за общемирового кризиса, а для некоторых он почти неизбежен. Дефолт разного вида грозит России, Украине, а также странам, имеющим высокие долги по отношению к ВВП, например, США и Японии. Такое мнение высказал во вторник, 12 апреля, финансовый аналитик Николай Подлевских.

Ранее в этот день Шри-Ланка объявила дефолт по внешнему долгу на сумму в $51 млрд после того, как у нее закончилась валюта для импорта необходимых товаров, пишет «Ридус».

По словам Подлевских, то же может ждать и ряд других государств, поскольку в текущих условиях мало кто застрахован от возможных потрясений. Вероятно, дефолта могут избежать страны, выдерживающие нейтральную позицию относительно текущих событий и имеющие небольшой уровень долгов

«Для всех остальных любые сильные повороты в мировой экономике и финансах могут привести к тому, что ситуация станет неподъемной для имеющихся обязательств. В том числе это относится и к нам, и к государствам, имеющим большие долги по отношению к ВВП, к таким как США и Япония», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По мнению экономиста, европейские страны неизбежно столкнутся с финансовыми трудностями. Прежде всего, это произойдет в связи с вопросом экспорта энергоносителей, во многом завязанном на России.

Однако главным критерием, по которому следует отбирать рискующие столкнуться с дефолтом страны, — это соотношение долга к ВВП, платежный торговый баланс и иные факторы, которые указывают на устойчивость или неустойчивость экономики.

«Дело в том, что раньше, когда ситуация была относительно спокойной, многие государства могли себе позволить и 200% отношения долга к ВВП. Но, когда весь мир начинает лихорадить, соблазн отказаться от выплаты кредитов довольно велик», — отметил Подлевских.

Аналитик считает Россию и Украину претендентами на скорый дефолт. При этом Россию ждет только технический дефолт по внешним обязательствам, с внутренними трудностей на данный момент не предвидится.

«А вот в Украине может произойти и то и другое. Внешние долги у страны довольно большие, они уже подбираются к $100 млрд. С внутренними тоже все непросто: сельское хозяйство сильно разбалансировано, как и все другие сферы», — сказал эксперт.

Он отметил, что перед страной встанет проблема того, что нужно сажать культуры, нужно отапливать жилье и так далее.

«На множество задач нужны государственные деньги, а бюджет будет находиться в сильном запустении. Так что не исключаю, что в какой-то момент власти примут решение, что проще объявить дефолт и начать с чистого листа», — предположил Подлевских.

Также финансовый аналитик допустил, что США могут объявить дефолт, закомуфлировав его так, что в официальной лексике даже само слово не будет звучать, как это было, когда они отказали в возможности приобретать определенное количество золота за доллары.

«Получается, что кредитор говорит, что хотел бы использовать счета, ГКО для определенных задач, а ему это запрещают. Это как раз и есть закомуфлированный дефолт», — объяснил экономист.

Однако когда подобные ограничения распространятся не на отдельные страны, а станут массовыми, такой дефолт уже не получится замести под половик, заключил он.

12 апреля министр финансов России Антон Силуанов заявил, что информация о дефолте по евробондам РФ не соответствует действительности, сообщается на сайте kp.ru.

По его словам, иностранные инвесторы, в том числе американские, не смогли получить выплаты из-за неправомерных действий властей и банков США, поэтому все возможные претензии кредиторов должны быть перенаправлены к ним.

Силуанов заявил о готовности России обращаться в суды, если страны Запада объявят ей дефолт из-за якобы невыполнения обязательств по еврооблигациям, так как все возможности для исполнения обязательств у РФ есть.

Минфин РФ 4 апреля должен был осуществить выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2042, однако из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, исполнил обязательства перед иностранными держателями в рублях.

Новые санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных. В частности США и ЕС заблокировали активы ЦБ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».