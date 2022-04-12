Конференция о нормативных изменениях в области виноделия России пройдет 22 апреля

Перспективы коньячной отрасли, дающие возможность российским производителям коньяков временно использовать для производства импортные коньячные дистилляты и одновременно с этим готовить собственную сырьевую базу из выращенного на территории России винограда, будут рассмотрены в рамках международной конференции «Новое законодательство и нормативные изменения в области виноделия России. Программа «Национальный коньячный код» в системе единого мониторинга качества и прослеживаемости винодельческой продукции». Мероприятие состоится 22 апреля 2022 года в Москве. Организатором выступает Союз производителей коньяка («Союзконьяк») при поддержке Фонда «Росконгресс».

Также эксперты отрасли обсудят концепцию и программу по обеспечению устойчивого функционирования отрасли в среднесрочной перспективе до 2028 года. Данный срок связан с переходным периодом, определенным статьей 4 Федерального закона от 02.07.2021 № 345-ФЗ.

«Суть Федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» от 27 декабря 2019 года № 468-ФЗ заключается в предоставлении режима максимального благоприятствования для винодельческого бизнеса по выращиванию на территории Российской Федерации технических сортов винограда и производства из него российской винодельческой продукции. Всё это будет способствовать максимальному росту инвестиций в виноградарскую и винодельческую отрасль», — считает Леонид Попович, председатель технического комитета «Виноградарство и виноделие» ТК 162.

По мнению экспертов рынка, фактически 468-ФЗ выделяет винодельческую отрасль в полностью самостоятельную, системно управляемую отрасль. Исполнительный директор «Союзконьяка» Дмитрий Чернев отметил принципиально важное положение данного закона. «Его инновационность заключается в том, что под одним сводом собран весь технологический цикл производства винодельческой продукции от виноградной лозы до цехов розлива готовой продукции, а также обеспечена неразрывность правового регулирования всей винодельческой отрасли. Под действием «алкогольного» закона 171-ФЗ остались лишь вопросы лицензирования и учета продукции в системе ЕГАИС, все остальные ключевые вопросы винодельческой отрасли включены в 468-ФЗ», — отметил Чернев.

Изменения, внесенные в алкогольное законодательство Федеральным законом от 02.07.2021 № 345-ФЗ, однозначно отнесли все крепкие напитки из виноградного сырья, и прежде всего коньяк, к винодельческой продукции, распространив на нее все требования по технологическим приемам и сырью, а также действие Российской национальной системы защиты винодельческой продукции по географическому указанию и наименованию места происхождения, что открыло новые возможности по производству высококачественных продуктов под наименованием «Коньяк России».

Кроме обозначенных вопросов, на мероприятии будут затронуты актуальные темы, касающиеся изменившихся современных условий и дальнейшие перспективы отрасли, повышение объемов экспорта-импорта продуктов виноделия из стран дальнего и ближнего зарубежья, новые требования в таможенном декларировании винодельческой продукции с учетом изменившегося законодательства.

«Союзконьяк» представит концепцию программы «Национальный коньячный код» в системе единого мониторинга качества и прослеживаемости винодельческой продукции.

В конференции примут участие:

Алексей Майоров, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;.

Елена Ягодкина, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ;

Елена Цветкова, председатель Общественного совета при Россельхознадзоре, президент правления Национального союза производителей пива и напитков;

Дмитрий Чернев, исполнительный директор российского Союза производителей коньяка;

Рахимжон Бобоев, директор Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия (Узбекистан);

Леонид Попович, председатель технического комитета ТК № 162 «Виноградарство и виноделие»;

Георгий Аветисян, руководитель Инспекционного органа продовольственной безопасности (Армения);

Александр Колеснов, РУДН, д.т.н., к.б.н.;

Инна Оселедцева, Кубанский государственный технологический университет, д.т.н, профессор.

В рамках мероприятия состоится пресс-конференции, на которой у участников будет уникальная возможность напрямую пообщаться с представителями государственных структур, курирующих винодельческую отрасль, производителями и поставщиками из России, Франции, Китая, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.