Аналитик назвал пострадавших в результате запрета США на выплаты по евробондам РФ

В результате запрета Вашингтона на использование для выплат по суверенным евробондам РФ замороженных российских валютных резервов напрямую пострадали иностранные инвесторы — лишились и купонного дохода, и тел долга из-за действий американского минфина и платежных агентов, которые вынуждены делать так, как скажет ведомство США. Об этом заявил «Известиям» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган во вторник, 12 апреля.

Ранее в этот же день в Минфине России заявили, что запрет США на выплаты по евробондам РФ из валютных резервов прежде всего ущемляет интересы заграничных инвесторов, в том числе американских, потому что они не смогли получить выплаты. Все возможные претензии кредиторов перенаправили к Вашингтону. Там добавили, что информация о дефолте по евробондам РФ не соответствует действительности.

«Вместо того, чтобы разрешить Москве оплату в рублях и дать возможность спокойно конвертировать их в доллары, сейчас идет игра принципов, в которой страдают инвесторы, причем не только физические лица, но и пенсионные фонды, инвестдома, управляющие компании», — сказал Коган.

В результате, по словам аналитика, российские держатели евробондов получили рубли по курсу Банка России и «спокойно купили на них доллары». Он отметил, что с биржи ушла заградительная комиссия в 12%, а иностранцы «остались ни с чем в самом прямом смысле». Какой конкретно смысл в запрете США проведения долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках — уже действительно становится неясно, подчеркнул специалист. По его словам, все кредитные рейтинги обрушены — причем как по России, так и по российским компаниям. Минфин РФ ясно дал понять, что платить из свежей валютной выручки по долгам не будет, учитывая объемы замороженных средств.

«Представляется, что США просто не хотят признавать поражение в санкционной войне, поскольку все стороны понимают, что рестрикции работают совсем не так, как это предполагалось, а страдают в итоге только бизнес и рядовые жители Европы и США», — считает Коган.

Он добавил, что самое интересное может быть впереди: после искусственного дефолта могут начаться переговоры по реструктуризации долга, и здесь Россия тоже не пойдет на погашение тела долга из свежей валютной выручки, а будет настаивать на выплатах в рублях.

«Вот только есть вероятность, что эти выплаты будут по фиксированному курсу и растянутся на многие годы, да и итоговая их величина вряд ли станет больше 90% тела долга. Следовательно, какой-либо смысл в этих действиях однозначно потерялся», — заключил аналитик.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на рейтинговое агентство Standard & Poor's заявил, что Россия фактически объявила дефолт по внешнему госдолгу, предложив держателям облигаций рублевые выплаты вместо долларовых. Отмечалось, что Москва пыталась заплатить рублями за две номинированные в американской нацвалюте облигации со сроком погашения 4 апреля. Это равносильно «выборочному дефолту», который объявляется при невыполнении конкретных обязательств, а не по всему долгу.

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что минфин США запретит проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. Источник отмечал, у России есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа.

Минфин РФ в тот же день должен был осуществить выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2042, однако из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте исполнил обязательства перед иностранными держателями в рублях.

Спустя несколько дней Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до «SD».

Санкции против России были введены странами Запада после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для РФ и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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