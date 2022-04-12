Контроль за подтопляемыми территориями усилили в Твери

В Твери усилен контроль за участками, где вероятны подтопления. В городе уже выпало большое количество осадков, дожди ожидаются и в ближайшие дни.

По данным администрации, круглосуточный контроль за ситуацией осуществляет МУП «ТЭК». Специалисты выявляют возможные подтопления на улицах и в частном секторе. Ежедневно задействовано до 12 машин, в их числе каналопромывочные комбинированные машины, илососные агрегаты и экскаваторы. Об этом пишут «Тверские ведомости».

На текущий момент рабочие ищут причину подтопления на улице 2-я Красина. На улице 2-я Новозаводская ведется чистка канав и водопропускных труб. В Пролетарском районе спецтехнику вывели на улицы Топливную, Бригадную, Светлую и Карбышева.

Ранее сообщалось, что в Тверской области в 2022 году планируют отремонтировать 450 км дорог.