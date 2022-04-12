Штормовое предупреждение продлили в Крыму еще на несколько дней

В Крыму продлено действие штормового предупреждения. Вплоть до 15 апреля на полуострове ожидаются сильные дожди, усиление ветра и снег в горах. Об этом сообщает ГУ МЧС по Крыму.

Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточняет, что в связи с образованием циклона днем и до конца суток 13 апреля, а также ночью 13 апреля будут идти сильные дожди, местами снег, ветер усилится до 20 м/с, а в южных, восточных районах и в горах до 30 м/с.

Также в течение суток на реках Крыма возможен подъем уровней воды на 0,5 – 1 м без достижения опасных отметок, указывает ИА «Крыминформ».

В спасательном ведомстве напомнили, что в таких условиях высока вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП и нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено на период с 11 по 12 апреля. Прогнозировался ураганный ветер.