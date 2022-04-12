Чемпионат и Кубок России по дрэг-рейсингу

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Фестиваль суперкаров UNLIM 500+ пройдет с 4 по 5 июня на трассе RDRC Racepark, расположенной на территории бывшего аэродрома Быково недалеко от города Жуковский в Московской области.

Гостей фестиваля ожидают захватывающие гонки на ½ мили (804 м), выставка эксклюзивных и редких автомобилей, а также аттракционы для детей и взрослых.

На фестивале Unlim 500+ вы сможете увидеть в действии такие легендарные автомобили, как Porsche, Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Jaguar, Mercedes-Benz, BMW, Audi и другие.

Стоимость билетов на UNLIM 500+ изменяется согласно заранее запланированному графику. Сейчас доступны билеты от 2 тыс. рублей (категория стандарт). Следующее повышение состоится 1 мая, поэтому рекомендуем планировать гоночный уикенд заранее!

В сезоне 2022 состоится 5 больших этапов RDRC (Russian Drag Racing Community), которые будут включать в себя три гоночные серии: RDRC Pro, RDRC Street и RDRC Club.

Самые громкие, мощные и быстрые автомобили страны — дорожные спорткары, дрэгстеры, промоды и культовые японские авто сразятся в захватывающих гонках по прямой на дистанции ¼ мили (402 м).

Календарь сезона RDRC 2022:

1 этап: 11–13 июня 2022 года

2 этап: 8–10 июля 2022 года

3 этап: 29–31 июля 2022 года

4 этап: 19–21 августа 2022 года

5 этап: 2–4 сентября 2022 года. Приобрести билеты на гоночный сезон 2022 можно на сайте.

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