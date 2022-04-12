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Макрон поддержал идею увеличить президентский срок во Франции до 7 лет

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Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею кандидата на высший государственный пост от Национального объединения Марин Ле Пен о восстановлении семилетнего срока полномочий главы государства, как это было до 2000 года. Об этом 12 апреля сообщил на своем сайте телеканал BFM TV.

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Как отметил французский лидер во время поездки в коммуну Мюлуз, увеличение президентского срока поспособствует развитию страны.

Ранее в этот день Ле Пен заявила, что увеличение срока полномочий президента освободят главу страны от «постоянных предвыборных обязательств».

«Для оживления демократии я предлагаю установить невозобновляемый семилетний срок, который восстановит престиж президентской функции и способность президента к долгосрочным действиям, освободив его от обязанности вести постоянную избирательную кампанию», — пояснила конкурент Макрона на президентских выборах в этом году.

Для проведения изменений в законодательстве политик предложила провести референдум.

В настоящее время, после пересмотра конституции Франции в 2008 году, президент не может занимать более двух пятилетних сроков подряд.

Во Франции проходят выборы президента. В понедельник, 11 апреля, после подсчета 100% бюллетеней стало известно, что глава французского государства Эммануэль Макрон набрал в первом туре выборов 27,84% голосов, а лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,15%. Политики вышли во второй тур.

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