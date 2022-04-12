Макрон поддержал идею увеличить президентский срок во Франции до 7 лет
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею кандидата на высший государственный пост от Национального объединения Марин Ле Пен о восстановлении семилетнего срока полномочий главы государства, как это было до 2000 года. Об этом 12 апреля сообщил на своем сайте телеканал BFM TV.
Как отметил французский лидер во время поездки в коммуну Мюлуз, увеличение президентского срока поспособствует развитию страны.
Ранее в этот день Ле Пен заявила, что увеличение срока полномочий президента освободят главу страны от «постоянных предвыборных обязательств».
«Для оживления демократии я предлагаю установить невозобновляемый семилетний срок, который восстановит престиж президентской функции и способность президента к долгосрочным действиям, освободив его от обязанности вести постоянную избирательную кампанию», — пояснила конкурент Макрона на президентских выборах в этом году.
Для проведения изменений в законодательстве политик предложила провести референдум.
В настоящее время, после пересмотра конституции Франции в 2008 году, президент не может занимать более двух пятилетних сроков подряд.
Во Франции проходят выборы президента. В понедельник, 11 апреля, после подсчета 100% бюллетеней стало известно, что глава французского государства Эммануэль Макрон набрал в первом туре выборов 27,84% голосов, а лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,15%. Политики вышли во второй тур.