Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о прощании России и Белоруссии с Западом
Мир
В Германии предложили выдворить украинского посла
Экономика
Минфин опроверг объявление дефолта по евробондам
Экономика
Путин указал на провал блицкрига недоброжелателей против экономики РФ
Общество
Райкин подтвердил увольнение с поста худрука Театральной школы
Общество
Умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Яшин
Мир
Лукашенко заявил о новой попытке Запада уничтожить Россию
Мир
Крупнейшее газовое хранилище в Германии заполнено менее чем на 1%
Мир
Путин заявил об отсутствии у России выбора в ситуации с Украиной
Мир
В США возникла нехватка детских смесей
Мир
Путин назвал белорусскую площадку подходящей для переговоров России и Украины

Лукашенко рассказал о своем желании полететь в космос

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы полететь в космос, однако для этого есть другие кандидаты. Об этом он сам сообщил 12 апреля в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Полет с фантазией: как космические технологии используют на Земле
Почему с помощью экспериментов на МКС можно победить COVID-19 и предотвратить климатическую катастрофу

Журналисты на космодроме Восточный в Амурской области задали Лукашенко вопрос о его желании полететь в космос, он ответил: «Хотел бы, но у меня есть лично кого отправить. Поэтому я подумаю над этим вопросом».

На той же пресс-конференции Путин заявил, что первый полет на орбиту белорусского космонавта может быть организован уже в следующем году. Российский лидер также сообщил, что скоро будет принят закон, позволяющий гражданам Белоруссии работать на строительстве космодрома Восточный.

Лукашенко же сказал, что Белоруссия готова в сжатые сроки направить своих строителей и специалистов для развития Восточного.

До этого Путин и Лукашенко ознакомились с ходом строительства космодрома и пообщались с его работниками. Президент РФ вручил госнаграды летчикам-космонавтам. Он отметил, что Россия намерена возобновить лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

В январе 2019-го сообщалось, что срок завершения строительства космодрома Восточный был отложен из-за сложностей с выбором основного подрядчика. Тогда Путин поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса ракет не позднее 2023 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022