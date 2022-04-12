Лукашенко рассказал о своем желании полететь в космос

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы полететь в космос, однако для этого есть другие кандидаты. Об этом он сам сообщил 12 апреля в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Журналисты на космодроме Восточный в Амурской области задали Лукашенко вопрос о его желании полететь в космос, он ответил: «Хотел бы, но у меня есть лично кого отправить. Поэтому я подумаю над этим вопросом».

На той же пресс-конференции Путин заявил, что первый полет на орбиту белорусского космонавта может быть организован уже в следующем году. Российский лидер также сообщил, что скоро будет принят закон, позволяющий гражданам Белоруссии работать на строительстве космодрома Восточный.

Лукашенко же сказал, что Белоруссия готова в сжатые сроки направить своих строителей и специалистов для развития Восточного.

До этого Путин и Лукашенко ознакомились с ходом строительства космодрома и пообщались с его работниками. Президент РФ вручил госнаграды летчикам-космонавтам. Он отметил, что Россия намерена возобновить лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

В январе 2019-го сообщалось, что срок завершения строительства космодрома Восточный был отложен из-за сложностей с выбором основного подрядчика. Тогда Путин поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса ракет не позднее 2023 года.