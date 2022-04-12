МИД РФ обвинил Запад в поощрении провокаций националистов против мирных граждан

Западные страны не замечают, а значит, поощряют провокации украинских националистов против мирного населения. Об этом 12 апреля заявили в МИД РФ.

«На Западе делают вид, что не замечают, а значит, поощряют целенаправленные ракетные удары и провокации украинских националистов против мирного населения, ответственность за гибель которого пытаются возложить на российские войска», — сказано в сообщении.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила руководство Швейцарии в игнорировании разъяснений российской стороны по ситуациям в городах Буча и Краматорск.

Украинская сторона 2 и 3 апреля распространила сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

Затем, 8 апреля, Киев обвинил Москву в ракетном ударе по Краматорску, в результате которого погибло более 50 мирных граждан. В Минобороны РФ назвали это очередной провокацией, напомнив, что удар был нанесен ракетой «Точка-У», которых нет на вооружении ВС РФ.

До этого, 16 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Запад занимает предвзятую и неприличную позицию в отношении происходящего на Украине, доверяя любым утверждениям украинской пропаганды, которая «выдает фото- и видеосвидетельства зверств киевского режима за деяния российских военных».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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