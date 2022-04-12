Скорость электросамокатов ограничат в скверах Владивостока

Во Владивостоке определили правила пользования электросамокатами и их парковки. Тема обсуждалась во время встречи главы городской администрации Константина Шестакова с представителями компании Whoosh.

В частности, принято решение ввести ограничение скорость для самокатов в Покровском парке и четырех скверах города. Она не должна превышать 15 км/ч. Речь идет о скверах Дружбы, Суханова, Адмиральском и Гайдамакском. Парковка транспорта в неположенных местах будет запрещена. Пользователи должны будут направлять в службу поддержки фото припаркованного транспортного средства. Только в этом случае поездка будет считаться завершенной, пишет Vostokmedia.

Ранее 30 марта Верховный суд России признал законным положение ПДД, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Решение ВС РФ пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

В презентации научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, обнародованной в октябре, говорилось, что за первые девять месяцев 2021 года в России произошло 416 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес. В результате этих аварий погибли 10 человек и были ранены 438.