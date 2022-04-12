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Всемирный банк приготовил Украине помощь на $1,5 млрд

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Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи на сумму $1,5 млрд на поддержку предоставления населению госуслуг. Об этом объявил 12 апреля президент ВБ Дэвид Мэлпас в ходе выступления в Варшавской школе экономики.

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Он напомнил, что ВБ ранее уже предоставил немедленный оборотный капитал поставляющим товары Киеву компаниям, говорится на странице банка в Twitter.

«Сегодня я рад сообщить, что Всемирный банк готовит перевод на сумму $1,5 млрд, чтобы поддержать продолжение предоставления основных государственных услуг во время войны», — добавил глава финансового института.

По его словам, накануне страны-доноры и страны-получатели одобрили предоставление Киеву помощи в размере $1 млрд.

«Всемирный банк был создан в 1944 году, чтобы помочь Европе восстановиться после Второй мировой войны. Как мы это делали тогда, так мы будем готовы помочь Украине с восстановлением, когда придет время», — подчеркнул Мэлпас.

9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским о подготовке Лондоном нового пакета финансовой и военной помощи Киеву. По его словам, Британия предоставит Украине кредитные гарантии на дополнительные $500 млн по линии ВБ.

14 марта Всемирный банк заявил о намерении выделить Украине дополнительно $200 млн. В начале марта на сайте ВБ сообщалось, что банк собрал $723 млн для помощи Киеву.

9 марта исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил выделение Украине экстренной финансовой помощи в размере $1,4 млрд.

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