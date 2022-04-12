Гадюки проснулись на территории Свердловской области

Жители Свердловской области заметили первых гадюк. Зоологи рекомендуют обращаться в больницы в случае укуса.

Змею на собственном садовом участке обнаружила жительница Артинского района. По словам женщины, гадюка лежала на камне. Дачница решила не трогать змею и ушла в дом, через некоторое время рептилия уползла.

По словам заведующего лабораторией функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН Владимира Вершинина, гадюки на Урале просыпаются раньше других змей. Особенно велика вероятность встретить их на участках, которые хорошо прогреваются солнцем. Это лесопарки, свалки и пустыри, где водятся грызуны, пишет ИА «Ура.ру».

Специалист отметил, что при встрече с гадюкой не следует ее трогать. Змея сама уползет, чтобы избежать контакта с человеком. Укус гадюки представляет опасность для детей и людей со слабым здоровьем. При укусе следует сразу обращаться к врачам.