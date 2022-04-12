Секретная служба НАТО в Одессе начала отслеживать российские корабли в Черном море

Секретная мониторинговая служба НАТО начала работать в Одессе и отслеживать корабли ВМФ РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах и его информатора в украинских войсках.

По данным собеседника агентства, миссия альянса действует в одном из пригородов Одессы. Служба оснащена специальным оборудованием, с помощью которого она способна определить точные координаты любого судна в акватории Черного моря в радиусе 200 км.

«Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group», — сказал источник.

Как уточнил собеседник, цель мониторинговой группы заключается в недопущении высадки российского десанта в Одесской области, а также в информировании о местонахождения кораблей России для последующего наведения украинских противокорабельных ракет «Нептун».

​​​Ранее, 9 апреля, официальный представитель Пентагона подтвердил, что информация разведки США, передаваемая Украине, может быть использована Киевом для наступательных операций.

31 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что основной причиной кризиса на Украине является политика США и НАТО, проводимая в течение нескольких десятилетий. По его словам, после исчезновения СССР Запад продолжал продвигать военную инфраструктуру дальше на восток, накачивали Украину оружием и создавали там военную инфраструктуру. Всё это угрожало безопасности России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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